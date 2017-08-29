"Укрзализныця" впервые провела операции по размещению свободных средств в гособлигациях

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» впервые провела операции по размещению временно свободных средств с помощью операций РЕПО (сделка купли (продажи) ценных бумаг с обязательством обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее определенной в этом соглашении цене - УНИАН) с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Укрзализныця» впервые провела операции по размещению временно свободных средств с помощью операций РЕПО с государственными облигациями. Это современные финансовые инструменты, которые используются ведущими государственными и частными корпорациями с целью получения дополнительной доходности на временно свободные средства. Сумма первых размещений средств в инструменты финансового рынка составляет 81 млн грн», - говорится в сообщении.

По словам директора по экономике и финансам «Укрзализныци» Андрея Рязанцева, использование современных финансовых инструментов является экономически выгодно.

«Учитывая объем выручки от реализации продукции «Укрзализныци», что в годовом измерении составляет более 85 млрд грн, и несоответствие периодов поступления данных средств и их использования, в компании появляются временно свободные средства на текущих счетах. Период, когда средства временно находятся на счетах до момента финансирования, может составлять от 1 недели до 3 месяцев. Поэтому в данный промежуток времени нужно использовать данные средства наиболее эффективно с точки зрения доходности и рисков. Доходность операций с государственными облигациями, в условиях стабильного курса гривны, превышает ставку по валютным кредитам, которые составляют более 90% кредитного портфеля», - цитирует пресс-служба Рязанцева

В пресс-службе отметили, что риск отсутствует благодаря тому, что операция осуществляется с соблюдением принципа «поставка против оплаты» через государственный клиринговый банк.

«Например, в сентябре «Укрзализныця» выплатит по евробондам и кредиту ЕБРР около 30 млн долларов, до этого времени деньги размещаются в государственные ценные бумаги по операциям РЕПО для обеспечения их доходности в течение всего времени», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, согласно аудиту консолидированной финансовой отчетности "Укрзализныци" за 2016 год, проведенному международной консалтинговой компанией "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" (E&Y), компания получила 7,3 млрд грн убытка по международным стандартам финансовой отчетности.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.