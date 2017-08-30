Фонду госимущества не удалось продать госпакет акций "Донбассэнерго"

Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) не удалось продать государственной пакет акций (25%) одной из крупнейших энергогенерирующих компаний «Донбассэнерго» из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

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По информации Фонда госимущества, стартовая стоимость госпакета акций «Донбассэнерго» составляет 669,192 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества анонсировал на середину августа проведение аукционов по продаже 25% государственных пакетов акций 8 энергокомпаний: «Одессаоблэнерго», «Донецкоблэнерго», «Донбассэнерго», «Сумыоблэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «Киевэнерго».

Ранее из-за отсутствия заявок не состоялись запланированные аукционы по продаже 25% акций «Одессаоблэнерго» и «Сумыоблэнерго».

16 августа были проданы 25% акций «ДТЭК Донецкоблэнерго», а утром 18 августа - 25% акций «Киевэнерго» и «ДТЭК Западэнерго». Все эти активы выкупила компания Ornex, которая входит в состав управляющей активами Рината Ахметова группы «Систем Кэпитал Менеджмент».