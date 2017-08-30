Нацкомиссия по ценным бумагам аннулировала лицензию фондовой биржи "Универсальная"
10:30, 30 августа 2017Фондовый рынок
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На конец августа лицензию на организацию торговли на фондовом рынке имеют фондовая биржа "Перспектива", "Иннэкс", ПФТС, "Украинская межбанковская валютная биржа" (УМВБ) и "Украинская биржа".
Иллюстрация REUTERS
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) аннулировала лицензию на ведение профессиональной деятельности фондовой биржи "Универсальная" по заявлению самого организатора торгов.
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Соответствующее решение было принято в ходе заседания НКЦБФР 29 августа.
Согласно сообщению, на конец августа лицензию на организацию торговли на фондовом рынке имеют фондовая биржа "Перспектива", "Иннэкс", ПФТС, "Украинская межбанковская валютная биржа" (УМВБ) и "Украинская биржа".
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