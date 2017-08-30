Украина продала свою долю в совместном предприятии по производству ядерного топлива с РФ и Казахстаном

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) на сегодняшних торгах продал государственный пакет акций (33,3%) в уставном капитале Частного акционерного общества «Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива» («СП «УкрТВС») с повышением стартовой цены в 52 раза – до 47,8 млн грн. Об этом сообщается во время онлайн-трансляции торгов.

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Начальная цена пакета акций составляла 921 тыс. грн. В ходе торгов участники, в частности, поднимали цену на 10, 50, 100 и шагов.

Справка УНИАН. «СП «УкрТВС» создано в 2001 году в рамках развития кооперационных связей между предприятиями ядерно-топливного цикла стран СНГ. В мае 2003 года было подписано украинско-казахстанско-российское межправительственное соглашение о содействии в развитии деятельности «УкрТВС». Учредителями СП в равных долях являются: "ТВЭЛ" (Россия), "Национальная атомная компания «Казатомпром» (Казахстан) и Фонд государственного имущества Украины. Сферой деятельности предприятия является совместное производство конкурентоспособного ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 АЭС Украины.