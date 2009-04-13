Рынок акций РФ снижается вслед за нефтью

Рынок акций РФ снизился в начале торгов в понедельник на фоне удешевления нефти и фьючерсов на фондовые индексы США, сообщает Рейтер.

К 10.36 МСК индекс РТС опустился на 0,05 процента до 817,03 пункта, индекс ММВБ - на 0,42 процента до 923,46 пункта.

Аналитики ждали ослабления рынка в начале сессии, полагая при этом, что в первой половине дня торги будут проходить вяло из-за выходного в Европе.