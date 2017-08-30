Кабмин продлил срок погашения военных облигаций до конца года

Кабинет министров Украины продлил срок погашения и выплаты дохода по казначейским обязательствам "Военные" серии "В" учреждениями государственного "Ощадбанка" до 31 декабря 2017 года.

Читайте такжеКабмин в 2018 году хочет разместить еврооблигации на $2 миллиарда

Как сообщается на сайте Министерства финансов, это решение позволит владельцам бумаг, не успевшим предъявить их для погашения в установленные сроки, вернуть инвестированные средства вместе с начисленным купонным доходом.

Минфин напомнил, что при погашении казначейских обязательств выплачивается их номинальная стоимость и доход по неоплаченным купонам.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины утвердил условия размещения и погашения казначейских обязательств "Военные" в апреле 2014 года. Размещение бумаг проводилось в 2014-2015 годы в объеме 100 миллионов гривень сроком обращения 24 месяца и номинальной стоимостью 1000 гривень по ставке 7% годовых. "Ощадбанк" прекратил погашение казначейских обязательств и выплату дохода по ним 18 мая 2017 года.