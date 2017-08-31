Fitch понизило рейтинги Венесуэлы и не исключило дефолта страны

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Венесуэлы в иностранной и национальной валютах с «CCC» до «СС», а также не исключило дефолта, сообщается на сайте агентства, передает RNS.

Читайте такжеВ США исключили применение силы против Венесуэлы в ближайшее время

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента Венесуэлы в иностранной и национальной валютах был подтвержден на уровне «С».

Также был понижен рейтинг основного необеспеченного долга до уровня «СС» с «ССС», и был понижен рейтинг странового потолка с уровня «ССС» до «СС».

«Снижение рейтинга Венесуэлы отражает мнение Fitch о том, что вероятен дефолт, учитывая дальнейшее сокращение возможностей финансирования правительства Венесуэлы после введения правительством США санкций против Венесуэлы 25 августа 2017 года», — отмечает агентство.

Отмечается, что, несмотря на готовность правительства обслуживать долг страны, сокращение международных резервов ввиду санкций может оказать значительное влияние на возможность и готовность делать это своевременно.

25 августа США ввели в отношении Венесуэлы санкции в связи с созданием в стране Конституционной ассамблеи, призванной заменить Национальную ассамблею. Введенные ограничения распространяются на венесуэльскую государственную нефтяную компанию PDVSA и правительство страны.