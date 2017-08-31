Государство пустило с молотка свою долю в "ДТЭК Днепрооблэнерго" и "ДТЭК Днепроэнерго"

Фонд госимущества на сегодняшних торгах продал 25% акций одной из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины "ДТЭК Днепрооблэнерго", входящей в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, с повышением стартовой цены в два раза - за 1,005 миллиарда гривень. Об этом сообщается во время онлайн-трансляции торгов.

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По информации Фонда госимущества, стартовая стоимость госпакета акций "ДТЭК Днепрооблэнерго" составляла 490,055 миллиона гривень.

Аукцион проходил на площадке биржи ПФТС, на покупку ценных бумаг претендовали два участника, при этом имя покупателя не сообщается.

Также Фонд госимущества на сегодняшних торгах продал 25% акций энергогенерирующей компании "ДТЭК Днепроэнерго", более 72% акций которой принадлежит энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова, по стартовой цене 728,236 миллиона гривень.

На покупку ценных бумаг претендовали два участника, однако заявка от второго в ходе торгов так и не поступила.

Аукцион проходил на площадке биржи ПФТС, при этом имя покупателя также не сообщается.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества анонсировал на середину августа проведение аукционов по продаже 25% государственных пакетов акций 8 энергокомпаний: "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумыоблэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Днепрооблэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго".

Ранее из-за отсутствия заявок не состоялись запланированные аукционы по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго".

16 августа были проданы 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго", а 18 августа - 25% акций "Киевэнерго" и "ДТЭК Западэнерго". Все эти активы выкупила компания Ornex, которая входит в состав управляющей активами Рината Ахметова группы "Систем Кэпитал Менеджмент".

31 августа также были проданы 25% акций «ДТЭК Днепроэнерго» по стартовой цене – 728,236 миллиона гривень.

Подконтрольная СКМ компания ДТЭК, согласно годовому отчету за 2016 год, владела более 72% акций "ДТЭК Западэнерго", более 72% акций "Киевэнерго", более 71% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго", более 72% акций "ДТЭК Днепроэнерго".

Справка УНИАН. "ДТЭК Днепрооблэнерго" является энергопоставляющей компанией в Днепропетровской области. Собственниками "ДТЭК Днепрооблэнерго" являются кипрские компании DTEK Holdings Limited (51,6%), Larva Investments limited (15,9%).