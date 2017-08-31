Стал известен покупатель госпакетов акций "ДТЭК Днепроэнерго" и "ДТЭК Днепрооблэнерго"

Компания Ornex, входящая в состав управляющей активами Рината Ахметова группы "Систем Кэпитал Менеджмент", на сегодняшнем аукционе Фонда государственного Украины (ФГИУ) выкупила 25% акций энергогенерирующей компании "ДТЭК Днепроэнерго" и 25% акций одной из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины "ДТЭК Днепрооблэнерго" за 1,7 миллиарда гривень, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

"Компания Ornex сегодня приобрела акции обеих компаний", - сообщили в фонде.

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Так, 25% акций "ДТЭК Днепроэнерго" были проданы компании Ornex по стартовой цене 728,236 миллиона гривень, тогда как 25% акций "ДТЭК Днепрооблэнерго" - с повышением стартовой цены в два раза - за 1,005 миллиарда гривень.

При этом холдинг "ДТЭК" является мажоритарным акционером указанных компаний.

Как сообщал УНИАН, 16 августа были проданы 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго", а 18 августа - 25% акций "Киевэнерго" и "ДТЭК Западэнерго". Все эти активы выкупила компания Ornex, которая входит в состав группы "Систем Кэпитал Менеджмент", управляющей активами Рината Ахметова.

Подконтрольная СКМ компания ДТЭК, согласно годовому отчету за 2016 год, владела более 72% акций "ДТЭК Западэнерго", более 72% акций "Киевэнерго", более 71% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго", более 72% акций "ДТЭК Днепроэнерго", собственниками "ДТЭК Днепрооблэнерго" являются кипрские компании DTEK Holdings Limited (51,6%), Larva Investments limited (15,9%).

Фонд госимущества анонсировал на середину августа проведение аукционов по продаже 25% государственных пакетов акций 8 энергокомпаний: "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумыоблэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Днепрооблэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго".

Ранее из-за отсутствия заявок не состоялись запланированные аукционы по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго".