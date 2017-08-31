Нереализованные госпакеты акций энергокомпаний снова попробуют продать

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) снова проведет аукционы по продаже 25% государственных пакетов акций "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго" после переоценки их стоимости, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

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"Нереализованные пакеты акций трех компаний будут переоценены для последующей продажи", - сообщили в Фонде.

Как сообщал УНИАН, ранее из-за отсутствия заявок не состоялись запланированные аукционы по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго".

При этом 16 августа были проданы 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго" за 143,8 миллиона гривень, 18 августа были проданы 25% акций "Киевэнерго" по стартовой цене 759,6 миллиона гривень и 25% акций "ДТЭК Западэнерго" по цене на 20% выше стартовой - 417,2 миллиона гривень, а 31 августа 25% акций "ДТЭК Днепроэнерго" по стартовой цене за 728,236 миллиона гривень и 25% акций "ДТЭК Днепрооблэнерго" по цене в 2 раза выше стартовой – 1, 005 миллиарда гривень.

Все эти активы выкупила компания Ornex, которая входит в состав группы "Систем Кэпитал Менеджмент", управляющей активами Рината Ахметова.

Фонд госимущества анонсировал на середину августа проведение аукционов по продаже 25% государственных пакетов акций 8 энергокомпаний: "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумыоблэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Днепрооблэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго".