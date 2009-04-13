Внесены изменения в декрет о госпошлине на ценные бумаги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в декрет Кабинета министров Украины «О государственной пошлине» относительно операций с ценными бумагами».

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла настоящий документ 19 марта.

Законом предусматривается установить размеры ставок государственной пошлины на операции с ценными бумагами - за регистрацию выпуска ценных бумаг, кроме облигаций государственных и местных займов - 0,1% номинальной стоимости выпуска ценных бумаг, но не больше пятикратного размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января текущего года; за регистрацию деривативов - 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.