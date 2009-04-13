Утверждены нормативы отчислений прибыли на дивиденды

Кабинет министров Украины утвердил базовые нормативы отчислений доли прибыли, которая направляется на выплату дивидендов по итогам деятельности в 2008 г. хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства.

Соответствующее постановление Кабмина от 8 апреля 2009 г. №315 размещено на официальном сайте правительства.

Согласно постановлению, хозяйственные общества, в которых государство представляет Минтопэнерго, должны направлять на выплату дивидендов 15% от доли прибыли, Минуглепром – 40%, Минпромполитики – 35%, Министерство здравоохранения – 30%, МинЖКХ – 30%, Минтранссвязи – 15%, Минагрополитики – 40% на смешанное сельское хозяйство и 35% - мясное и молочное скотоводство, птицеводство, ОАО «Укртелеком» - 30%, компания «Укрбуд» - 30%, другие общества – 25%.