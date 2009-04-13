«Укрнафта» перевыполнила план по добыче нефти

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» в январе-марте добыла 727,9 тыс. тонн нефти и газового конденсата, что на 9,5 тыс. тонн или на 1,3% больше запланированного (718,4 тыс. тонн).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в январе-марте компания также добыла 785,0 млн. куб. м газа, что на 32,0 млн. куб. м (на 4,2%) больше запланированного (753,0 млн. куб. м).

Вместе с тем, в январе-марте компания ввела в эксплуатацию 4 новые скважины (2 нефтяные и 2 газовые), что отвечает запланированным показателям.

В первом квартале объемы бурения составили 25,1 тыс. м, что на 0,1 тыс. м (на 0,4%) больше запланированного (25,0 тыс. м).

Также в сообщении сказано, что в первом квартале компания произвела 50,1 тыс. тонн сжиженного газа, что на 9,9 тыс. тонн (на 24,6%) больше запланированного (40,2 тыс. тонн) и 64,1 тыс. тонн стабильного бензина, что на 4,7 тыс. тонн (7,9%) больше запланированного (59,4 тыс. тонн).

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В 2008 году «Укрнафта» увеличила чистую прибыль на 16,2%, по сравнению с 2007 годом, до 1 млрд. 438,030 млн. грн.