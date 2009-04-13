ПФТС впервые включила в биржевой список еврооблигации

Облигации внешнего государственного займа впервые включены в биржевой список ПФТС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

По информации биржи, в биржевой список ПФТС включены еврооблигации с датами погашения 5 августа 2009 года (тикер – OSUKR09) и 4 марта 2011 года (тикер – OSUKR11). Минимальный лот для еврооблигаций с датой погашения 5 августа 2009 года равняется 1 шт., для еврооблигаций с датой погашения в 4 марта 2011 года – 100 шт.

В ПФТС отметили, что котировки еврооблигаций на ПФТС выставляются в национальной валюте по курсу Национального банка Украины на день заключения соглашения; расчеты осуществляются через Национальный депозитарий Украины (НДУ) по принципу DVP («поставка против платежа») без предварительного резервирования ценных бумаг; проведение расчетов требует поступления на счет НДУ в Нацбанке предусмотренной суммы денежных средств в день, который предшествует дню расчетов по договору; возможность заключения соглашений предоставляется компаниям-участникам ПФТС, хранители которых подписали с НДУ договор о клиринге и расчетах.