НДУ и ПФТС подписали договор о клиринге и расчетах

Национальный депозитарий Украины (НДУ) и фондовая биржа ПФТС подписали договор о клиринге и расчетах по договорам относительно ценных бумаг и регламенте обмена информацией между биржей и депозитарием.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

По информации пресс-службы, подписание вышеупомянутых документов регламентирует выполнение соглашений с ценными бумагами, которые обслуживаются Национальным депозитарием Украины, в т.ч. с облигациями Государственного ипотечного учреждения и еврооблигациями, по принципу «поставка против платежа» без предварительного резервирования ценных бумаг.

Как отметили в ПФТС, соглашения могут осуществляться при участии компаний-членов ПФТС, хранители которых являются клиентами НДУ; проведение расчетов требует поступления на счет НДУ в Национальном банке Украины предусмотренной суммы денежных средств в день, который предшествует дню расчетов по договору; обмен информацией между НДУ и ПФТС реализуется путем обмена электронными файлами, защита которых обеспечивается средствами криптографической защиты информации и электронной цифровой подписи.