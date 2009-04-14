Фондовые рынки США закрылись разнонаправленно

Американские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник, 13 апреля, изменились разнонаправленно на фоне ожидающегося в ближайшее время большого количества квартальных финансовых отчетов различных компаний и банков, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Франс Пресс.

По мнению аналитиков из Charles Schwab & Co, инвесторы проявляют осторожность "перед большим количеством данных о прибыли и других экономических новостей, которые укрепят или ослабят сложившееся недавно мнение, что худшая часть периода рецессии осталась позади".

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 0,32%, достигнув 8057,17 пункта.

S&P 500 в понедельник повысился на 0,25%, достигнув 858,69 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 0,05% - до 1653,31 пункта.