Рейтинг ЛАЗа снижен

Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга ОАО "Луцкий автомобильный завод" (г. Луцк) и двух выпусков именных процентных облигаций серий А и B с уровня uaВВВ+ до уровня uaВВ с прогнозом негативный. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

Понижение кредитных рейтингов обусловлено ростом долговой нагрузки предприятия (преимущественно за счет девальвации национальной валюты) в условиях значительного снижения объемов производства автомобилей в 2009 году вследствие ухудшения ситуации в экономике Украины. Также агентство отмечает значительный удельный вес краткосрочного долга, рефинансирование которого может быть затруднено в условиях ухудшения ситуации на финансовом рынке.

Негативный прогноз указывает на ожидание агентства дальнейшего ухудшения финансового состояния предприятия вследствие негативных тенденций на автомобильном рынке в 2009 году.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий .

Справка УНИАН. ОАО «Луцкий автомобильный завод» (автомобильный завод «Богдан») входит в состав корпорации «Богдан».

Основным направлением деятельности компании является крупноузловая и мелкоузловая сборка легковых автомобилей (ВАЗ, Hyundai и KIA), а также производство автобусов и грузовых автомобилей.