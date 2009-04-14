Первый квартал 2009 года оказался худшим для IPO в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете фондовой компании "Автоальянс-инвест".

Как отмечается в отчете, общая сумма привлеченных компаниями через IPO средств составляет 9 млн. евро. По данным PricewaterhouseCoopers, средняя сумма из расчета на одну компанию составила менее 1 млн. евро по сравнению с 34 млн. евро за аналогичный период 2008 года. Лидером по IPO по итогам первого квартала из-за более низкой стоимости их проведения стала Варшавская биржа (WSE): на ней зарегистрированы 3 из 5 крупнейших сделок января-марта.

В отчете указывается, что снижение объемов IPO и торгов может иметь негативные последствия для европейских бирж и их операторов, поскольку доход от первичного предложения акций составляет значительную долю их выручки. Например, Лондонская фондовая биржа получает 14% выручки от IPO.