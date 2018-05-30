Говорить о "бычьем" тренде на фондовом рынке пока рано

Хотя индекс ПФТС на прошлой неделе вырос, он вел себя довольно неуравновешенно. В понедельник фондовый индикатор взлетел почти на 10%, во вторник снизился на 3,37%, а в среду, четверг, пятницу прибавил 0,76% и 5,81% и 5,58%, соответственно. Причиной «бычьего» настроения на украинском организованном рынке в апреле стала замедленная реакция на восходящий тренд мировых фондовых площадок в марте. Если индекс ПФТС в прошлом месяце прибавил 7,5%, то мировые фондовые рынки показали в среднем рост втрое больший. В частности, индекс SP вырос на 22%, РТС - на 27%.

Причины разогрева

Кроме того, разогревали отечественный рынок акций позитивные ожидания получения очередного транша кредита от МВФ, миссия которого прибыла 8 апреля в Украину.

«Позитивно отразилась на отечественном фондовом рынке стабилизация курса гривни, поскольку уменьшился ажиотаж на валютном рынке за счет продаж Нацбанком валюты для физлиц для погашения кредитов. Однако, малые объемы торгов акциями до нескольких млн. гривень за торговую сессию свидетельствуют о низкой ликвидности рынка и о том, что говорить о бычьем тренде рано », - отмечает начальник торгового отдела ЗАО «Фондовая компания «Автоальянс-инвест» Анатолий Шевчук.

По его мнению, если МВФ выделит Украине кредит, это может быть дополнительным стимулом для финансового и фондового рынков. А.Шевчук отмечает, что на рост фондовых индексов в четверг, 9 апреля, повлияло сообщение о том, что американский банк Wells Fargo ожидает рекордную прибыль за первый квартал 2009 года. Этот сигнал участники рынка восприняли как свидетельство постепенного восстановления финансового сектора. Фондовые рынки США уже пятую неделю подряд закрываются в плюсе. Согласно опросу Wall Street Journal, проведенного 3-6 апреля, экономисты ожидают завершения рецессии в США в сентябре, однако, согласно их прогнозам, только во второй половине 2010 года рост экономики будет достаточным, чтобы началось снижение безработицы.

Новости из-за рубежа

На минувшей неделе были и другие позитивные новости. Правительство Японии объявило о новой программе стимулирования экономики (третьей с сентября) объемом 15,4 трлн иен (154 млрд долл.), что составляет около 3% японского ВВП.

Объем промышленного производства во Франции в феврале снизился на 0,5%, по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось вдвое меньше прогноза.

Промышленное производство в Германии сократилось в феврале на 2,9% при прогнозах падения на 3% (падение промпроизводства отмечается шестой месяц подряд). Вместе с тем, ВВП еврозоны снизился в четвертом квартале 2008 года на 1,6% относительно предыдущего квартала, на максимальную величину с начала отслеживания этих данных в 1995 году.

Первый квартал нынешнего года оказался худшим для IPO в Европе со времен Второй мировой войны. Компании привлекли средства по итогам 11 из 18 IPO, получив 9 млн. евро. По данным PricewaterhouseCoopers, средняя сумма из расчета на одну компанию составила менее 1 млн. евро, по сравнению с 34 млн. евро за аналогичный период 2008 года. Снижение объемов IPO и торгов может иметь негативные последствия для европейских бирж и их операторов, поскольку доход от первичного предложения акций составляет значительную долю их выручки. Например, Лондонская фондовая биржа получает 14% выручки от IPO.

Варшавская биржа (WSE) стала лидером по итогам первых трех месяцев из-за более низкой стоимости IPO: на ней зарегистрированы 3 из 5 крупнейших сделок января-марта. На прошлой неделе Министерство государственного имущества Польши объявило приватизационный процесс WSE. До начала кризиса Варшавская фондовая биржа оценивалась в 2 млрд злотых. Министерство госимущества планировало сохранить блокирующий пакет 25%+1 акция, продав контрольный пакет в размере минимум 51% стратегическому инвестору. В Украине WSE в минувшем году приобрела 24,983% ЗАО "Фондовая биржа "Иннэкс".

Новости от ПФТС

Лидерами прошлой недели на фондовой бирже «ПФТС» по росту котировок спроса среди представителей индексной корзины стали акции «Райффайзен Банк Аваль» (34%), «Укрсоцбанка» (33,66%) и «Мариупольского металлургического комбината им. Ильича» (32,46). По итогам пятничной торговой сессии резко подорожали акции Мариупольского завода тяжелого машиностроения. Драйвом для бумаг стала новость о том, что дочерний банк Сбербанка России открыл кредитную линию группе компаний "Азовмаш", в которую входит и данное предприятие, на более чем 17 млн. долл. Привлеченные средства группа компаний "Азовмаш" направит на увеличение производства продукции, экспортируемой в страны СНГ и Ближнего Востока (котировки увеличились на 19,84%).

Выросла и стоимость акций научно-производственного объединения имени Фрунзе (на 14,81% по котировкам спроса). Один из ведущих мировых производителей оборудования для газовой, нефтяной и химической промышленности до конца 2009 года намерен поставить российскому "Газпрому" оборудование на сумму около 13 млн. долл. Кроме того, предприятие решило продать не использующиеся в профильной деятельности объекты недвижимости. На продажу выставлены 24 объекта, в том числе базы отдыха "Солнечная поляна" и "Зеленый гай", гостиница "Юбилейная", 4 столовые и т.д. Аутсайдером недели стали бумаги «Стирола» (-0,48%).

Фондовая биржа ПФТС утвердила новую базу расчета индекса ПФТС на период с 15 апреля 2009 года по 14 октября 2009 года (индексная корзина пересматривается раз в полгода). Согласно утвержденным изменениям, в корзину ПФТС-индекса внесены акции "Донбассэнерго" и исключены акции "Киевэнерго", сделки по которым не проводились с 23 февраля. Решением главы совета директоров ПФТС 8 апреля с учетом рекомендаций индексного комитета от 7 апреля 2009 года также утверждены размеры free float для новой базы расчета ПФТС-индекса. В частности, наибольшие free float у акций "Мотор-Сич" (33,80%) и "Захидэнерго" (29,89%).

Также фондовая биржа ПФТС утвердила "лист ожидания" индекса ПФТС на второй квартал 2009 года. В него вошли акции Днепропетровского металлургического завода (ДМЗ) им. Петровского, "Днепроспецстали", Дружковского машиностроительного завода, "Запорожстали", "Крымэнерго", "ЛуАЗа", "Лугансктепловоза", Южного ГОКа, пивобезалкогольного комбината "Славутич", "УкрАВТО", "Фармака", шахты "Красноармейская-Западная №1".

ФК «Автоальянс-инвест» (для УНИАН)