ООО "Самсон" оценит 90,8% акций «Азовкабеля»

ООО "Самсон" (Киев) признано победителем конкурса по определению оценщика 90,803% госпакета акций ОАО «Азовкабель».

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Согласно сообщению, оценка госпакета «Азовкабеля» будет проведена с целью выставить его в дальнейшем на приватизационный конкурс.

Как сообщал УНИАН, ранее Фонд госимущества неоднократно выставлял на продажу госпакет «Азовкабеля», однако объявленные приватизационные конкурсы так и не состоялись из-за отсутствия заявок.

Справка УНИАН. ОАО «Азовкабель» (Бердянск, Запорожская обл.) – крупнейший поставщик кабельной продукции в СНГ. Предприятие производит кабельно-проводниковую продукцию: кабели монтажные, сварочные, силовые гибкие, провода монтажные и пр.

Уставный фонд ОАО «Азовкабель» составляет 12,583 млн. грн.

90,8% акций ОАО «Азовкабель» принадлежат Фонду госимущества Украины.