В Китае запретили проводить операции с криптовалютами

Народный банк Китая заявил, что первичное размещение токенов криптовалют (ICO, Initial Coin Offering) является незаконной операцией. Все проводимые ICO должны быть немедленно приостановлены. Регулятор пообещал в будущем наказывать тех, кто будет проводить размещения, а также пригрозил штрафами тем, кто уже провел ICO, сообщает РБК.

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В банке подчеркнули, что токены не являются платежными инструментами, выданными денежно-кредитными организациями. Они не имеют «правовых или денежных свойств» и юридического статуса денег. В силу этого их распространение и использование в качестве валюты недопустимо, заключили в китайском Центральном банке. Банкам страны запрещено предоставлять услуги для ICO.

Кроме того, Народный банк Китая в сотрудничестве с органами связи будет работать над закрытием трейдинговых платформ, оперирующих криптовалютами, и над удалением их приложений для мобильных устройств из соответствующих площадок. В регуляторе предупредили о возможном отзыве лицензий компаний, связанных с ICO.

Регулятор призвал население страны «усилить свою осведомленность о рисках, связанных с криптовалютами», а также сообщать властям любую информацию, касающуюся признанных незаконными операцийПо состоянию на июль в Китае функционировали 43 ICO-платформы, приводит Bloomberg данные китайского Национального комитета экспертов по технологиям финансовой безопасности в интернете. К 18 июля были завершены 65 ICO, размещение токенов позволило компаниям привлечь $398 млн.

ICO — операция, похожая на первичное размещение ценных бумаг на бирже (IPO), но в случае с ICO речь идет не о продаже готового бизнеса, а о продаже контракта, который описывает структуру токенов. Власти США в конце июля ужесточили требования к ICO, приравняв его к размещению ценных бумаг. Сделки с токенами должны быть так же зарегистрированы в соответствии с законом, предупредила комиссия по ценным бумагам и биржам страны.

По данным портала coindesk, на средину дня курс биткоина составил $4406,08, за последние 24 часа криптовалюта потеряла в стоимости 4,87%. Курс другой популярной криптовалюты, Ethereum, упал еще сильнее, на 12,32%, и составил $308,76.