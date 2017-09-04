В Китае запретили проводить операции с криптовалютами
Китай объявил незаконными операции первичного размещения токенов криптовалют, все текущие ICO должны быть немедленно приостановлены.
Народный банк Китая заявил, что первичное размещение токенов криптовалют (ICO, Initial Coin Offering) является незаконной операцией. Все проводимые ICO должны быть немедленно приостановлены. Регулятор пообещал в будущем наказывать тех, кто будет проводить размещения, а также пригрозил штрафами тем, кто уже провел ICO, сообщает РБК.
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В банке подчеркнули, что токены не являются платежными инструментами, выданными денежно-кредитными организациями. Они не имеют «правовых или денежных свойств» и юридического статуса денег. В силу этого их распространение и использование в качестве валюты недопустимо, заключили в китайском Центральном банке. Банкам страны запрещено предоставлять услуги для ICO.
Кроме того, Народный банк Китая в сотрудничестве с органами связи будет работать над закрытием трейдинговых платформ, оперирующих криптовалютами, и над удалением их приложений для мобильных устройств из соответствующих площадок. В регуляторе предупредили о возможном отзыве лицензий компаний, связанных с ICO.
Регулятор призвал население страны «усилить свою осведомленность о рисках, связанных с криптовалютами», а также сообщать властям любую информацию, касающуюся признанных незаконными операцийПо состоянию на июль в Китае функционировали 43 ICO-платформы, приводит Bloomberg данные китайского Национального комитета экспертов по технологиям финансовой безопасности в интернете. К 18 июля были завершены 65 ICO, размещение токенов позволило компаниям привлечь $398 млн.
ICO — операция, похожая на первичное размещение ценных бумаг на бирже (IPO), но в случае с ICO речь идет не о продаже готового бизнеса, а о продаже контракта, который описывает структуру токенов. Власти США в конце июля ужесточили требования к ICO, приравняв его к размещению ценных бумаг. Сделки с токенами должны быть так же зарегистрированы в соответствии с законом, предупредила комиссия по ценным бумагам и биржам страны.
По данным портала coindesk, на средину дня курс биткоина составил $4406,08, за последние 24 часа криптовалюта потеряла в стоимости 4,87%. Курс другой популярной криптовалюты, Ethereum, упал еще сильнее, на 12,32%, и составил $308,76.