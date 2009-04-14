ФК "Титан" оценит госпакет гостиницы «Братислава»

ООО "Финансовая компания "Титан" признана победителем конкурса по отбору оценщика 51%-ного госпакета акций ОАО «Гостиничный комплекс «Братислава».

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества.

Оценка госпакета акций "Братиславы" будет проведена с целью его дальнейшей приватизации.

Справка УНИАН. Балансовая остаточная стоимость основных средств ОАО «Гостиничный комплекс «Братислава», по состоянию на конец 2008 года, составляла 45 млн. 684 тыс. грн., незавершенного строительства – 737 тыс. грн. Размер земельного участка – 17,7 тыс. кв. м.