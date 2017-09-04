Moody's повысило рейтинги Киева и Харькова

Международное рейтинговое агентство Moody's следом за повышением суверенного рейтинга Украины повысило долгосрочные рейтинги эмитента городов Киев и Харьков.

Читайте такжеMoody's дал прогноз по росту экономики Украины в 2017-2018 годах

Как сообщается на сайте агентства, рейтинг Киева повышен до уровня "Caa3" с позитивным прогнозом, Харькова - до "Caa2" с позитивным прогнозом.

"Это рейтинговое действие следует за решением Moody's о повышении рейтинга государственных облигаций Украины до "Caa2" с "Caa3" и изменении прогноза на позитивный со стабильного 25 августа 2017 года", - говорится в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service, входящее в тройку крупнейших рейтинговых агентств мира, повысило кредитный рейтинг Украины до уровня "Caa2" и впервые за продолжительное время выдало положительный прогноз для нашего государства.

Следом агентство Moody's повысило рейтинги шести украинских банков - "ПриватБанка", "Ощадбанка", "Укрэксимбанка", "Райффайзен Банка Аваль", банка "Пивденный" и "Проминвестбанка".