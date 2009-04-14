Донецк выпустит облигации на 60 млн. грн.

Донецкий городской совет намерен выпустить облигационные займы на сумму 60 млн. грн. для решения вопросов улучшения инфраструктуры города в рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, «сейчас депутаты городского совета рассматривают вынесение на сессию вопроса о выпуске займа на сумму 60 млн. грн. для софинансирования по обновлению городской инфраструктуры, которая, по планам, должна быть подготовлена к Евро-2012». Мэр пояснил, что на 60 млн. грн. будут выпущены облигации, «которые выкупят банковские учреждения и перечислят деньги». Срок погашения этого займа - 5 лет.

"Выпуск облигаций нужен для того, «чтобы обеспечить софинансирование совместно с Государственным бюджетом, чтобы получить дополнительно из Госбюджета еще 60 млн. грн.», отметил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО. Он заверил, что «100% этих финансовых ресурсов пойдут на инфраструктуру города, на дороги, на обновление транспорта к Евро-2012».