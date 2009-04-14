Фондовый рынок США снижается

Рынок акций США снизился в начале торгов во вторник после выхода слабых данных о розничных продажах и ценах производителей, которые нивелировали позитивный эффект от неплохой отчетности Goldman Sachs и Johnson & Johnson, сообщает Reuters.

К 16:36 по киевскому времени индекс Dow Jones industrial average снизился на 1,31% - до 7.952,44 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 опустился на 1,43% - до 846,45 пункта, индекс Nasdaq Composite снизился на 1,32% - до 1.631,54 пункта.

Объем розничных продаж в США сократился в марте 2009 года на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали рост на уровне 0,3%.

Индекс цен производителей снизился в марте на 1,2% к предыдущему месяцу, тогда как аналитики полагали, что он не изменится в месячном исчислении.