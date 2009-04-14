Индекс ПФТС ждет неминуемая коррекция

Индекс ПФТС локально «уперся» в уровень в 310-315 пунктов, и его ждет неминуемая коррекция вниз.

Такой прогноз озвучил в интервью с корреспондентом УНИАН брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его мнению, насколько эта коррекция будет сильной – зависит прежде всего от внешней конъюнктуры. Наш рынок очень сильно коррелирует с мировыми рынками именно в периоды резкого подъема/падения, отметил брокер.

Как сообщил Е.ПШЕНИЧКИН, сегодняшняя торговая сессия на ПФТС и Украинской Бирже (УБ) прошла два разнонаправленных этапа. По его словам, в первой половине дня на рынке наблюдалась положительная динамика: непосредственно на открытии котировки большинства ликвидных элементов уверенно пошли вверх. При этом, отметил брокер, внешний новостной фон складывался весьма неоднозначный: мировые фондовые рынки демонстрировали низкую волатильность и небольшой рост, однако корпоративные новости, наоборот, способствовали снижению. Так, накануне появилась информация о возможном скором банкротстве одного из лидеров мирового автопрома – General Motors (США), напомнил Е.ПШЕНИЧКИН.

По словам брокера, ближе к обеду рынок достиг пика своего роста - индекс ПФТС поднялся примерно на 6-7%. Тем не менее, сообщил он, уже в указанное время начали поступать первые тревожные сигналы. Основной катализатор позитива – возобновление работы миссии МВФ в Украине – оказался под угрозой срыва, подчеркнул брокер. Он напомнил, что Верховная Рада не приняла важные законопроекты, необходимые для предоставления кредита Украине. Кроме того, начали выходить крайне негативные макроэкономические статданные в США: розничные продажи и индекс цен производителей вышли намного хуже прогноза, что и заставило наш рынок развернуться вниз, добавил брокер.

В итоге, отметил Е.ПШЕНИЧКИН, «Центрэнерго», «Укрнафта», «Укрсоцбанк» и Енакиевский метзавод резко снизились и нивелировали рост рынка. По его информации, значение индекса ПФТС в +3,12% по итогам сегодняшних торгов обеспечено лишь рекордным ростом котировок ММК им. Ильича (+38%).

Аналитик добавил также, что объем сделок на площадке ПФТС сегодня составил 15,6 млн. грн., на Украинской Бирже – 3,3 млн. грн.