"Стирол" сократил объем реализации продукции

Химический концерн «Стирол» (г. Горловка, Донецкая обл.) в 1-м квартале текущего года сократил объем реализации продукции на 57,5%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, - до 488 млн. 496 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций ОАО «Концерн Стирол». Падение показателей в январе-марте т.г. на предприятии объясняют тем, что произошло увеличение цены на основное сырьё – природный газ (на 40%), более чем троекратное падение рыночных цен на основную продукцию компании. Кроме того, 16-дневная вынужденная остановка предприятия из-за «газовой войны» в январе привела к срыву производственного процесса, что в свою очередь привело к выходу из строя ряда узлов и агрегатов предприятия. Все эти причины существенно сказались на показателях деятельности ОАО «Концерн Стирол» в первом квартале текущего года.

Также из-за повысившихся цен на газ предприятие прекратило экспортные продажи аммиака (в прошлом году в этом квартале за этот продукт было выручено 299 млн. 864 тыс. грн.).

В итоге, компания за первый квартал 2009 г. реализовала: гранулированной аммиачной селитры на 141 млн. 358 тыс. грн. (минус 9,4%), карбамида на 169 млн. 857 тыс. грн. (минус 25,3%), аминосмол на 8 млн. 240 тыс. грн. (минус 21,4%), лекарственных препаратов на 14 млн. 641 тыс. грн. (минус 15,1%), полистиролов на 29 млн. 558 тыс. грн. (минус 67,4%).

Вместе с тем, на протяжении января-марта 2009 г. компания увеличила продажи натриевой селитры на 50% - до 8 млн. 891 тыс. грн. и упаковочных материалов на 0,9% - до 7 млн. 372 тыс. грн.

Что касается объёмов производства в натуральных показателях, то за первый квартал 2009 года на «Стироле» было произведено: 96 тыс. 124 тонны аммиака (минус 70,7%), 99 тыс. 787 тонны карбамида (минус 45,8%), 78 тыс. 835 тонн гранулированной аммиачной селитры (минус 40,9%), 3 тыс. 279 тонн натриевой селитры (минус 28,4%), 5 тыс. 667 тонн аминосмол (минус 23,6%), 2 тыс. 910 тонн полистиролов (минус 70,8%), 92 млн. 869 тыс. штук лекарственных препаратов (минус 67,0%), 56 млн. 169 тыс. штук упаковочных изделий (минус 56,5%).

За этот период в компании выработано 23 млн. 504 тыс. кВт/ч электроэнергии, что составляет 65,6% к уровню первого квартала 2009 года.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн Стирол» основано в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений – поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, крупнейший в Украине производитель полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты. По состоянию на декабрь 2006 года, 50,01% акций ОАО «Концерн «Стирол» принадлежало ООО ИК "Стиролхиминвест" (г. Горловка, Донецкая обл.), 14,19% – физическим лицам.

В 2008 году «Стирол» увеличил на 47,2% реализацию продукции – до 5,3 млрд. грн.