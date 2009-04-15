Фондовые рынки США закрылись спадом

Американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник, 14 апреля, закрылись спадом в пределах 1,67-2,01% на фоне ослабевших надежд инвесторов на смягчение рецессии в связи с неожиданным понижением розничных продаж в стране, сообщает РИА Новости..

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 1,71%, достигнув 7920,18 пункта.

S&P 500 во вторник понизился на 2,01%, достигнув 841,50 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 1,67% - до 1625,72 пункта.