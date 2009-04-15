Рейтинг банка «Днистер» снижен

Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга ОАО «Сельский коммерческий банк «Днистер» (г. Львов) и выпуска именных процентных облигаций (серия G) на сумму 40 млн. грн. сроком обращения по 8 января 2013 г. с уровня uaВВВ- до уровня uaВВ-. Прогноз рейтинга "негативный".

Об этом УНИАН сообщили в рейтинговом агентстве.

При обновлении кредитного рейтинга агентство использовало финансовую отчетность ОАО СКБ «Днистер» за 2007-2008 гг., а также внутреннюю информацию, предоставленную банком в ходе рейтингового процесса.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки "+" и "-" означают промежуточные рейтинговые уровни внутри основного уровня.

Прогноз "негативный" указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.

Факторы, поддерживающие уровни кредитных рейтингов: приемлемые показатели прибыльности банка; информационная открытость и прозрачность банка.

Факторы, ограничивающие уровни кредитных рейтингов: несбалансированность активов и пассивов по срокам к погашению и существенное ухудшение ликвидности банковского учреждения, что стало причиной случаев несвоевременного выполнения обязательств перед контрагентами; увеличение концентрации кредитного портфеля по основным заемщикам (на 20 крупнейших заемщиков приходится 580% капитала І уровня по состоянию на 01.01.2009 г.), что может негативно повлиять на ликвидность и капитализацию банка; концентрация ресурсной базы по основным кредиторам и зависимость от межбанковского рынка, что ограничивает финансовую гибкость банка; ухудшение качества кредитного портфеля и низкий уровень резервирования по кредитным операциям, что может оказаться недостаточным для покрытия возможных убытков; низкая капитализация банка; усиление влияния внешних факторов на финансовый рынок и снижение деловой активности, что приводит к ухудшению платежеспособности заемщиков и отрицательно влияет на финансовые показатели банка.

Справка УНИАН. ОАО «Сельский коммерческий банк «Днистер» (г. Львов) создано в 1990 году.

По данным Национального банка Украины, на 1 июля 2008 года ЗАО СК «Ренесанс» владело 24,84%, ЗАО «Львовинвест» - 12,71%, ООО «Синдикат» - напрямую 5,97% и 12,71% опосредованно.