ПУМБ отказался от Moody's и Fitch

Первый украинский международный банк (ПУМБ) принял решение приостановить сотрудничество с рейтинговыми агентствами «Moody`s» (Investors Service) и «Fitch» (Ratings).

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

«В текущем году для ПУМБ кредитные рейтинги не имеют практической ценности, поскольку сегодня мировые рынки капитала для украинских заемщиков фактически закрыты. Поэтому гораздо правильнее сейчас направить ресурсы на обеспечение стабильной работы банка и на защиту интересов наших клиентов, - сообщил председатель правления ПУМБ Рафал ЮЩАК. - Мы довольны партнерскими отношениями, которые сложились у нас за годы сотрудничества, и благодарим рейтинговые агентства за поддержку и понимание».

Он также отметил, что при стабилизации ситуации и позитивных изменениях на международных рынках капитала банк вернется к вопросу возобновления деловых отношений с рейтинговыми агентствами.

Справка УНИАН. ЗАО «Первый украинский международный банк» основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 20,159 млрд. грн., обязательства – 16,672 млрд. грн., собственный капитал – 3,487 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. 522,842 млн. грн.

ПУМБ в 2008 г. сократил чистую прибыль на 64% - до 13,1 млн. грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» - 89,87% акций.

Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.