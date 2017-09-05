Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 1,2 миллиарда гривень

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,214 млрд грн.

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Как сообщается на сайте министерства, в том числе 673,8 млн грн привлечено в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 2 года со средневзвешенной доходностью 14,4% годовых, еще 540,5 млн грн - облигаций сроком 3 года с доходностью 14,5% годовых.

Справка УНИАН. По состоянию на 5 сентября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 693,165 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 363,485 млрд грн, или 52% их общего объема.