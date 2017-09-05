Украина начала подготовку к выпуску евробондов - Reuters

21:00, 05 сентября 2017
Фондовый рынок
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Украина наняла для этого BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan, отметили в агентстве. 

Иллюстрация REUTERS

Украина поручила банкам организацию первого выпуска евробондов в долларах в качестве самостоятельного кредита с 2013 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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«Украина наняла для этого BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Банки отказались от комментариев», - пишет агентство.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Александр Данилюк анонсировал возобновление присутствия Украины на рынке международных облигаций уже этой осенью с размещением евробондов на 1 млрд долл.

Согласно обновленному меморандуму о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования Extended Fund Facility, наша страна в конце 2017 года намерена выпустить пятилетние еврооблигации на 1 млрд долл. с доходностью 9%.

По прогнозам МВФ, начиная с 2018 года Украина будет ежегодно привлекать по 2 млрд долл. на внешних рынках, а в 2021 году сумма привлечения составит 3 млрд долл.

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Теги: #госдолг Украины#выпуск евробондов