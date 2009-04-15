После быстрого роста индекса ПФТС вероятна его коррекция

Многие технические показатели сигнализируют о возможной скорой коррекции индекса ПФТС после слишком быстрого роста.

Такой прогноз содержится в аналитической записке инвестиционной группы «АРТ-Капитал», переданной УНИАН.

Аналитики ожидают скорого падения индекса, началом которого может стать негативная макроэкономическая отчетность США за первый квартал. По их мнению, несмотря на успешное прохождение 300 пунктов индексом ПФТС, говорить о переломе тренда пока рано. К тому же важный уровень сопротивления, находящийся в диапазоне 310-330 пунктов, еще не преодолен, подчеркивают аналитики.

Напомним, индекс ПФТС во вторник, 14 апреля, продолжил расти пятую торговую сессию подряд и увеличился на 3,12%, или на 9,5 пункта – до 314,27 пункта. В этот день было зафиксировано 195 сделок на сумму 15,71 млн. грн.