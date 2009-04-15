Сообщение о намерении продажи доли в УФ ООО

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменения в статью 147 Гражданского кодекса Украины» о сообщении о намерении продажи доли в уставном капитале.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 363 народных депутата из 440 зарегистрированных в сессионном зале.

Целью законопроекта является установление четкого порядка сообщения участником общества с ограниченной ответственностью о своем намерении продать долю (ее часть) в уставном капитале других участников общества.

Задачей законопроекта является защита права участников общества с ограниченной ответственностью на подавляющую куплю частицы в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью другого участника этого общества.

Законопроектом предлагается обязать участника общества с ограниченной ответственностью извещать других участников общества о своем намерении продать долю (ее часть) в уставном капитале путем направления заказного письма с извещением о вручении.