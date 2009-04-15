Свидетельство регистрации облигаций «Херсонтеплоэнерго» аннулировано

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) аннулировала свидетельства регистрации выпуска корпоративных облигаций серий А и В ГКП «Херсонтеплоэнерго».

Об этом сказано в сообщении, опубликованном в «Вестнике ГКЦБФР».

Согласно сообщению, свидетельства аннулированы 31 марта т.г.

В сентябре 2007 года «Херсонтеплоэнерго» обратилось в ГКЦБФР с просьбой отменить регистрацию выпуска облигаций в связи с их погашением, однако комиссия отказала предприятию, мотивируя это незавершенностью процедур погашения ценных бумаг.

В июле 2008 года «Херсонтеплоэнерго» через суд обязало ГКЦБФР отменить регистрацию выпуска корпоративных облигаций серий А и В.

«Херсонтеплоэнерго» в 2003 году эмитировало облигации серий А и В на общую сумму 4,95 млн. грн. Андеррайтером по облигациям серии А выступило ЗАО «Петрокоммерц-Банк», по облигациям серии В – ООО «Авуар» (позже эти облигации были переданы ОАО «Херсонский хлопчатобумажный комбинат»). Облигации серии А были погашены в 2004 году.

Справка УНИАН. Коммунальное предприятие «Херсонтеплоэнерго» обеспечивает централизованным теплоснабжением около 50% потребителей Херсона.