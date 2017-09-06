Правительство одобрило продажу госимущества через Prozorro

Правительство приняло постановление о пилотном проекте проведения аукционов с использованием электронной системы Prozorro.Продажи.

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Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

«Изменения в Порядок отчуждения объектов государственной собственности, утвержденный постановлением Кабмина 803, теперь позволяют проводить электронные аукционы», - написал он.

Нефедов отметил, что система Prozorro.Продажи доказала свою эффективность.

«Эффективность, прозрачность, модуль бизнес-аналитики, доступ всех к торгам, это большие возможности бороться с заговорами и нарушениями», - сообщил Нефедов.

Замминистра также добавил, что проведение аукционов в системе Prozorro.Продажи - это хорошая возможность для бизнеса получить доступ к непрофильным государственным активам, и на основе их создать что-то новое.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Министерство экономического развития и торговли запустило новый мониторинговый инструмент – систему риск-индикаторов, которая позволяет автоматически определять потенциальные нарушения в закупках через электронную систему Prozorro до того, как они произошли.