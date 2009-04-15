Инвестфонд «Универсальный» сконцентрируется на недвижимости

Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Универсальный» планирует в ближайшее время сконцентрироваться на инвестировании в коммерческую и жилую недвижимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава инвестиционного совета фонда Леонид БОГДАНОВ.

По его словам, инвестфонд «Универсальный» вместе с партнерами планирует инвестировать в строительство бизнес-центра во Львове (общая площадь 55 тыс. кв. м), пяти бюджетных отелей, которые планируется запустить до Евро-2012 и бизнес-центра «Симфония» в Киеве.

По информации Л.БОГДАНОВА, стоимость строительных работ и материалов существенно снизилась, что позволяет осуществлять строительство с меньшими затратами. К тому же, по его словам, сегодня крайне выгодно инвестировать в недостроенные проекты. По оценке главы инвестиционного совета фонда, инвестиции в такое строительство могут быть вдвое меньше, чем его конечная стоимость.

По словам Л.БОГДАНОВА, фонд уже сегодня заключает договоры на аренду строящихся объектов, в частности, заключен контракт на 20-летнюю аренду строящихся бюджетных отелей.

Справка УНИАН. Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Универсальный» был основан в 2007 году. С октября 2008 года он находится под управлением КУА «Универсальная», входящей в финансово-промышленную группу, в составе которой также находятся такие компании, как «Галнафтогаз» (собственник автозаправок ОККО), концерн «Хлебпром», страховая компания «Универсальная», лизинговая компания «Универсальная», группа строительных компаний UDC Holding и пр.

Стоимость чистых активов фонда по состоянию на конец февраля т.г. составляла 13 млн. грн.