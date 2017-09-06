Фонд госимущества получил нового временного руководителя

18:50, 06 сентября 2017
Фондовый рынок
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Новым и. о. главы Фонда госимущества Украины стал Виталий Трубаров. 

Кабмин сменил исполняющего обязанности главы ФГИ / фото УНИАН

Кабинет министров Украины назначил и. о. главы Фонда госимущества Украины Виталия Трубарова, который с апреля занимал должность руководителя аппарата Фонда.

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Об этом УНИАН сообщил вице-премьер министр Украины Павел Розенко.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 6 сентября.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 19 апреля назначил исполняющим обязанности главы ведомства Дмитрия Парфененко. Парфененко сменил председателя Игоря Билоуса, который занимал указанную должность с 2015 года.

Согласно Конституции Украины, главу Фонда госимущества назначает на должность и освобождает от должности Верховная Рада.

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Теги: #приватизация в Украине#отставка Билоуса#руководитель Фонда госимущества