"Райффайзен Банк Аваль" досрочно погасил кредит

ОАО «Райффайзен Банк Аваль» сегодня перечислило инвесторам последний транш в размере 100 млн. долл., погасив тем самым досрочно и в полном объеме синдицированный кредит на общую сумму 500 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что кредит был получен банком в апреле 2007 года сроком на 2 года и включал географически диверсифицированную группу инвесторов, представленных более чем 40 международными финансовыми учреждениями.

Как сообщалось, 400 млн. долл. по этому синдицированному кредиту банк перечислил инвесторам ранее в текущем году.

Справка УНИАН. ОАО «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 65,362 млрд. грн., обязательства – 57,926 млрд. грн., собственный капитал – 5,292 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. 419,935 млн. грн.

«Райффайзен Банк Аваль» в 2008 году сократил чистую прибыль на 20% – до 527 млн. грн.

«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» владеет 95,93% акций финансового учреждения.