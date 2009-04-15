"Винницафармация" перерегистрировала права собственности

ОАО "Винницафармация" перерегистрировало права собственности на акции общества. Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в результате проведения операций по перерегистрации прав собственности на акции ОАО “Винницафармация”, информация о которых получена обществом 14 апреля 2009 г., пакет акций, который принадлежит физическому лицу, уменьшился на 235 774 штук акций или 0,291% и стал равен 10 472 106 штук простых именных акций или 12,9387%, пакет акций, который принадлежит физическому лицу уменьшился на 42 381 штуку акций или 0,052% и стал равен 20 944 413 штук простых именных акций или 25,8776%.

Пакет акций, который принадлежит физическому лицу, увеличился на 377 292 штуки акций или 0,466% и стал равен 10 472 207 штук простых именных акций или 12,9388%, пакет акций, который принадлежит физическому лицу, уменьшился на 25 237 штук акций или 0,031% и стал равен 10 472 207 штук простых именных акций или 12,9388%.

Как сообщал УНИАН, 2007 год ОАО "Винницафармация" завершило с убытком 0,031 млн. грн., причем увеличило чистый доход (выручку) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 64,03% или на 7,521 млн. грн. - до 19,267 млн. грн.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Винницафармация" основано в 1995 году в Виннице. В состав ОАО " Винницафармация" входят 14 аптек в Виннице и области, которые проводят розничную реализацию лечебных средств, изделий медицинского назначения, других товаров.

60,6535% акций ОАО принадлежит ОАО "Межрегиональный фондовый союз" (г. Киев).