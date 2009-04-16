Фондовые рынки США закрылись ростом

Американские биржевые индексы по итогам торгов в среду, 15 апреля, закрылись ростом в пределах 0,07-1,38% на фоне многочисленных, по мнению аналитиков, признаков, подтверждающих возможность смягчения рецессии и увеличения покупательской способности в США, сообщает РИА Новости..

К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 1,38%, достигнув 8029,62 пункта.

S&P 500 в среду повысился на 1,25%, достигнув 852,06 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов вырос на 0,07% - до 1628,80 пункта.