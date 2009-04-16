Фондовые рынки Европы закрылись спадом

Фондовые рынки Европы по итогам торгов в среду продемонстрировали незначительный спад в пределах 0,16-0,52% на фоне неблагоприятных сообщений из европейского банковского сектора, передает РИА Новости..

В среду стало известно, что крупнейший швейцарский банк UBS прогнозирует по итогам первого квартала убытки в размере около двух миллиардов франков (1,76 миллиарда долларов).

Новости UBS охладили оптимизм инвесторов, возникший в начале недели, когда американский банк Goldman Sachs сообщил, что получил в первом квартале чистую прибыль, превосходящую прогнозы аналитиков.

"После первой эйфории инвесторы жмут на тормоза. К UBS в любой момент может присоединиться другой банк с плохими новостями", - сказал аналитик Ханс Герд Сонненшайн из Postbank.

К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,52% - до отметки 3968,40 пункта.

Германский DAX в среду понизился на 0,16%, достигнув 4549,79 пункта.

Французский индекс CAC по итогам торгов упал на 0,48% - до 2985,74 пункта.