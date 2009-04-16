SEC стремится усилить надзор над рейтинговыми агентствами

Председатель американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission) 15 апреля заявила, что SEC должна усилить надзор за кредитными рейтинговыми агентствами, чтобы укрепить доверие инвесторов, сообщает k2kapital cо ссылкой на Associated Press.

В настоящее время SEC рассматривает возможные меры в отношении индустрии стоимостью 5 млрд. долл. в год, где доминируют Standard & Poor`s, Moody`s Investors Service и Fitch Ratings.

"Хотя SEC сделала много, предстоит сделать еще больше, - заявила председатель Комиссии Мэри Шапиро (Mary Schapiro). - Нынешняя ситуация недостаточно хороша".

В настоящее время SEC анализирует методы индустрии, проблемы конкуренции, потенциальные конфликты интересов и вопросы государственного надзора в формате "круглых столов". Возможность высказаться будет предоставлена рейтинговым агентствам, компаниям, которые эмитируют облигации, ПИФам и хедж-фондам, организациям, защищающим права инвесторов, а также экспертам.

Шапиро заявила, что SEC должна задать базовые вопросы, например о том, следует ли уменьшить зависимость рынков от рейтингов, присваиваемых крупными агентствами.

Шапиро отметила, что SEC предприняла ряд мер по усилению надзора за индустрией, получив соответствующие полномочия в 2006 году, однако не все еще сделано.

"Роль кредитных рейтинговых агентств должна быть зоной нашего пристального внимания, поскольку мы думаем о том, как усилить защиту инвесторов и восстановить доверие к нашей финансовой системе", - сказала она.