Украина может выйти на рынок внешних заимствований уже в сентябре - Гройсман

Принятие Верховной Радой закона об освобождении нерезидентов от уплаты налогов по доходам от государственных ценных бумаг позволит правительству Украины выйти на рынок внешних заимствований уже в сентябре.

Читайте такжеГосдолг Украины вырос до $76 миллиардов

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе обсуждения в парламенте законопроекта 7052 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги», за принятие которого в целом впоследствии проголосовали 236 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Прошу принять этот закон за основу и в целом, чтобы уже в сентябре мы смогли сделать перезаимствования и главное – сэкономить средства государственного бюджета на обслуживание государственного долга», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что это совместная задача правительства и парламента, вопрос государства. «Это средства государственного бюджета, которые работают на весь реальный сектор экономики, на образование, на здравоохранение», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины, по информации источников, начало подготовку к первому с 2013 года выпуску евробондов на сумму до 1 млрд долл., поручив организацию этого выпуска банкам BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan.

В июле текущего года министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина намерена до конца года выйти на рынки внешних заимствований с выпуском еврооблигаций до 1 млрд долл. По словам министра, Украине не нужны заимствования любой ценой, и Министерство финансов намерено получить наиболее выгодные условия привлечения средств.

Международный валютный фонд ожидает, что Украина в конце 2017 года вернется на рынок внешних коммерческих заимствований и выпустит еврооблигации на сумму 1 млрд долл.