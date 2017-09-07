Прокуратура Киева подала в суд на ДТЭК Ахметова – требует вернуть акции трех компаний

Прокуратура Киева подала иск в Хозяйственный суд Киева на энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова о возвращении в собственность города пакетов акций "Киевэнерго", "Киевгаза" и "Киевводоканала" стоимостью более 1 млрд грн, которые более десяти лет назад были переданы компании "Киевэнергохолдинг" с целью создания единого комплекса поставок энергоресурсов и воды в столице

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе брифинга прокурор Киева Роман Говда.

"Прокуратура Киева подала в Хозяйственный суд Киева иск о возвращении территориальной общине столицы пакетов акций "Киевэнерго", "Киевгаза" и "Киевводоканала" стоимостью более 1 млрд грн", - сказал Говда.

Он сообщил, что в процессе создания "Киевэнергохолдинга" (2004-2006 гг.) ему в собственность были преданы принадлежащие территориальной общине 61% акций "Киевгаза", 67% акций "Киевводоканала" и 12,7% акций "Киевэнерго".

При этом, как было установлено прокуратурой в ходе расследования, стоимость коммунальных пакетов акций была занижена более чем в 4 раза, поскольку, согласно выводам экспертиз, такая стоимость составляла 1,1 млрд грн.

Кроме того, в 2007 году без согласования наблюдательного совета и общего собрания акционеров 12,7% акций "Киевэнерго" были переданы другой частной структуре, а в дальнейшем по ряду сделок отчуждены в пользу ДТЭК.

Говда сообщил, что ответчиками в этом иске выступают компания "Киевэнергохолдинг", кипрские компании, которые являются соучредителями компании, а также энергохолдинг ДТЭК, так как он является добросовестным приобретателем акций. Он также отметил, что прокуратура будет просить арестовать акции компании в качестве обеспечительной меры.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2016 года суд разрешил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку провести проверку документации «Киевэнерго» для определения законности вывода 12,73% акций компании из коммунальной собственности территориальной громады Киева.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК.

«Киевгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Киеве.

По состоянию на второй квартал 2017 года 28,46% акций «Киевгаза» принадлежат территориальной общине города. «Киевэнергохолдингу» принадлежит 60% акций компании.

«Киевводоканал» - акционерная компания, осуществляющая водоснабжение и водоотведение в городе Киеве. Основным акционером компании по состоянию на II квартал 2017 года является компания «Киевэнергохолдинг», владеющая 67% акций. 25,5% акций компании принадлежат территориальной общине города.