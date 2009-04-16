Кабмин ищет дилеров для ОВГЗ

Правительство ввело институт первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, соответствующее постановление принято на внеочередном заседании правительства 14 апреля.

Согласно постановлению, первичными дилерами могут быть банки, которые, в частности, имеют лицензию на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами, оплаченный уставный капитал, эквивалентный не менее 10 млн. евро, а также практический опыт работы на рынке облигаций внутреннего займа (общий объем торговли ОВГЗ не менее 1 млрд. грн.).

Отбор первичных дилеров, общее количество которых не может превышать 16, осуществляется Минфином, после чего с ними заключается договор о сотрудничестве.

Согласно таким договорам, первичные дилеры, в частности, обязуются принимать участие в размещении облигаций внутренних государственных ссуд, обеспечивать выкуп при таком размещении не менее 3% общего объема их размещения на протяжении каждого полугодия, а также осуществлять постоянные двусторонние котировки ОВГЗ путем постоянного (каждый рабочий день) обеспечения предложения другим первичным дилерам купли и продажи перечня ОВГЗ, согласованного всеми первичными дилерами.

Такие действия, по мнению правительства, позволят вести в Украине передовую мировую практику сотрудничества Министерства финансов и банковских учреждений в сфере развития рынка государственных ценных бумаг, обеспечить финансирование государственного бюджета и улучшить управление денежными ресурсами единого казначейского счета.