Украина выпустит облигации внешнего госзайма в долларах США

Министерство финансов Украины проведет встречи с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне, после чего наша страна осуществит выпуск облигаций внешнего государственного займа в долларах США. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины, по данным которого встречи состоятся в Лондоне 11-12 сентября, Нью-Йорке – 13 сентября и Бостоне – 14 сентября.

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«С учетом рыночных условий, после этого Украина осуществит выпуск облигаций внешнего государственного займа по Правилу 144А/Положению S, деноминированных в долларах США», - говорится в сообщении.

Минфин также отметил, что вместе с предложенным выпуском министерство объявило о предложении выкупа существующих облигаций внешнего государственного займа Украины с погашением в 2019 и 2020 годах.

Также сообщается, что для организации встреч с инвесторами, которые инвестируют в ценные бумаги с фиксированной доходностью, Минфин привлек банки BNP Paribas, J. P. Morgan и Goldman Sachs, а финансовым советником министерства выступает Rothschild.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принятие Верховной Радой закона об освобождении резидентов от уплаты налогов на доходы от государственных ценных бумаг даст возможность правительству Украины выйти на рынок внешних заимствований уже в сентябре.

В июле текущего года министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина намерена до конца года выйти на рынки внешних заимствований с выпуском еврооблигаций до 1 млрд долл. По словам министра, Украине не нужны заимствования любой ценой, и Министерство финансов намерено получить самые выгодные условия привлечения средств.

Международный валютный фонд ожидает, что Украина в конце 2017 года вернется на рынок внешних коммерческих заимствований и выпустить еврооблигации на сумму 1 млрд долл.