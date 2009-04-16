"Украинская биржа" стартовала успешно

Стартовый период работы ОАО "Украинская биржа" можно оценить как успешный. Как сообщили УНИАН в пресс-службе биржи, такую оценку ее акционеры дали во время своего очередного общего собрания, которое состоялось 14 апреля.

Согласно повестке дня, акционеры рассмотрели вопросы отчетного и организационного характера. На собрании был заслушан и утвержден отчет председателя правления Олега ТКАЧЕНКО о деятельности биржи в 2008 году, отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности биржи за 2008 год, рассмотрены и одобрены основные направления деятельности «Украинской биржи» на 2009 год.

Акционеры биржи в качестве одного из стратегических направлений определили проект создания и продвижения индекса украинских акций, который будет отражать динамику изменения формируемых биржей цен. По словам О.ТКАЧЕНКО, индекс позволит инвесторам в течение дня ориентироваться в трендах, которые складываются на рынке, а также поможет институциональным инвесторам точнее оценивать свои инвестиции и создавать новые продукты для своих клиентов.

В рамках основных направлений деятельности была также утверждена подготовка к запуску рынка деривативов. По мнению председателя правления биржи, появление новых инструментов значительно расширит возможности инвесторов, а также позволит строить более сложные стратегии, в том числе хэджировать инвестиционные риски.

Как сообщили в пресс-службе биржи, председатель биржевого совета ОАО «Украинская биржа», генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capita Игорь МАЗЕПА отметил, что оценивает стартовый период работы биржи как успешный. "Менее чем за месяц с момента запуска торгов новая площадка сумела занять существенную долю биржевой торговли в Украине. Сейчас же максимум усилий биржи направлено на продвижение систем интернет-трейдинга, которые значительно расширят число торгующих за счет вовлечения широкого круга частных инвесторов», - добавил он.

Как отметили в пресс-службе, на состоявшемся 14 апреля очередном общем собрании присутствовали акционеры, которым принадлежит 94,38% акций биржи.

Справка УНИАН. «Украинская биржа» учреждена в мае 2008 года совместно российской фондовой биржей РТС и крупнейшими компаниями – участниками украинского рынка ценных бумаг, среди которых: «Альфа-Капитал», Dragon Capital, Concorde Capital, “Тройка Диалог Украина”, “Ренессанс Капитал” и пр. Старт торгов состоялся 26 марта 2009 года.

В данный момент участники торгов могут совершать операции на «Украинской бирже» более чем с 70 акциями, ежедневно на бирже заключается более 150 сделок.