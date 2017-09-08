Данилюк объяснил важность возврата Украины на международные рынки капитала

Возврат Украины на международные рынки капитала с размещением еврооблигаций важен для эффективного управления государственным долгом, заявил министр финансов Александр Данилюк.

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"Выход на рынки важен для эффективного управления государственным долгом. Любая здоровая конкурентоспособная экономика должна иметь доступ к международным рынкам капитала", - написал Данилюк на своей странице в соцсети Facebook, комментируя сообщение Минфина о планах выпуска еврооблигаций в долларах США.

"Первый раз Украина планирует транзакцию такого уровня сложности. Команда Минфина долго готовилась, и на следующей неделе мы уже начинаем общаться с инвесторами на roadshows в США и Великобритании", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 сентября, поздно вечером Министерство финансов сообщило о предстоящих встречах с инвесторами 11-12 сентября Лондоне, 13 сентября в Нью-Йорке и 14 сентября в Бостоне, после чего наша страна с учетом рыночных условий выпустит облигации внешнего госзайма в долларах США.

Вместе с предложенным выпуском Минфин объявил о выкупе существующих облигаций внешнего госзайма с погашением в 2019 и 2020 годах.

Согласно программе с Международным валютным фондом, Украина в конце 2017 года должна вернуться на рынок внешних коммерческих заимствований с выпуском еврооблигаций на 1 миллиард долларов.