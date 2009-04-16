Идея привлечь население к покупке ОВГЗ является позитивной

Очень хорошо, что Кабмин делает попытки для привлечения населения в качестве инвестора для государства, поскольку в мировой практике именно население – значимый источник денежных средств.

Так прокомментировал инициативу украинского правительства, касающуюся выпуска государственных облигаций, президент ИК «Проспект Инвестментс» Владимир СИРЕНКО.

По его словам, в настоящее время у населения существует определенное недоверие к банкам, поэтому такое решение может создать альтернативный финансовый инструмент. Но с другой стороны, считает В.СИРЕНКО, “уровень доверия сегодня к самому государству достаточно низок, поэтому эффективность реализации такого предложения может быть невысокой”.

Как подчеркнул президент ИК «Проспект Инвестментс», финансовый рынок в настоящее время по-прежнему испытывает недостаток ликвидных инструментов, имеющих высокую степень надежности.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на заседании Кабинета министров 14 апреля 2009 года заявила, что правительство выступает за активизацию продажи государственных ценных бумаг физическим лицам, что обеспечит увеличение в гособороте средств населения в гривне и других валютах.

«Сегодня люди столкнулись с такой непреодолимой проблемой, когда они не верят банкам, часть денег из банков забрали, и эти деньги хранят в своих домах, как говорится, в стеклянных банках, а не в нормальных банках", - сказала премьер.

И добавила: "Пока окончательно возродится доверие к банкам - а мы все для этого будем делать - мы предложим сегодня хранить эти деньги в государстве и продать ценные бумаги с очень хорошей доходностью, которые дадут возможность хранить, либо в валюте, либо в гривне, гражданам свои сбережения с гарантией государства, под хорошие проценты, в том числе, одновременно с легализацией финансовых ресурсов, которые есть сегодня у физических лиц».

В свою очередь, исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ 15 апреля т.г. сообщил, что Министерство финансов предлагает правительству и Национальному банку Украины для финансирования дефицита государственного бюджета осуществить эмиссию государственных облигаций внутреннего займа для физических и юридических лиц на сумму 500 млн. грн. под 8% годовых.

“Мы будем предлагать первый транш на 500 млн.”, - сказал И.УМАНСКИЙ.

По его словам, государственные облигации будут выпущены в свободное обращение в виде ценных бумаг номинальной стоимостью 500 грн. сроком обращения один год.

“Купонная выплата будет осуществляться ежеквартально в размере 10 грн.”, - объяснил И.УМАНСКИЙ.

По его словам, после принятия и публикации соответствующего постановления Кабинета министров Министерство финансов будет согласовывать с Нацбанком сроки выпуска эмиссии казначейских обязательств.

“Срок выхода на рынок будет зависеть исключительно от технических возможностей монетного двора Национального банка и согласования с "Ощадбанком" процедур распространения этих обязательств”, - подчеркнул И.УМАНСКИЙ.